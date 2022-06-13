Держдеп США оприлюднив звернення до росіян з нагоди державного свята РФ

У день Росії, 12 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен побажав росіянам життя без репресій і нагадав про війну, яку веде Кремль проти України.

Державний департамент США опублікував звернення держсекретаря Ентоні Блінкена до росіян з нагоди святкового дня Росії, який у РФ на державному рівні відзначають 12 червня.

Від імені США голова американської дипломатії побажав росіянам "більш мирного, відкритого майбутнього".

Блінкен зауважив, що російські громадяни, як і люди в усьому світі, “заслуговують на те, щоб жити без репресій і мати можливість користуватися своїми правами людини і основними свободами, не побоюючись наслідків”.

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“Це включає можливість висловлювати свою думку і мирно брати участь у громадянській і політичній діяльності в своїй країні. На жаль, це не так у сучасній Росії, де Кремль посилив репресії проти громадянського суспільства та незалежних ЗМІ”, - наголосив голова Держепу.

За його словами, занадто багато громадян Росії сидять за ґратами за "злочин", пов'язаний з тим, що вони говорять правду влади про дії свого уряду.

“Ці внутрішні репресії відбуваються, коли Кремль веде неспровоковану й невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян в невідомості щодо звірств, які вона вчиняє проти народу України”, - підкреслив Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що теперішня міжнародна ізоляція Росії, яка “позбавляє російських громадян можливості будувати краще майбутнє в гармонії зі своїми сусідами”, була неминучою і викликаною рішеннями лідерів Росії.

Водночас він зауважив, що США визнають “бажання російського народу, який все ще прагне – як і в червні 1990 року – свободи та гідності, часто наражаючись на великий особистий ризик”.

Нагадаємо, у неділю, 12 червня, у РФ відзначали державне свято — день Росії. З цієї нагоди російський президент Володимир Путін отримав мізерну кількість привітань.

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