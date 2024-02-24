Держдеп США отримав інформацію, що Росія місяцями отримує від КНДР контейнери з боєприпасами

Понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами було доставлено до Росії з КНДР за останні пів року.

Від вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Державного департаменту США.

Зазначається, що Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний. Зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами, було доставлено до Росії через "Східну стивідорну компанію", яка керує контейнерним терміналом у порту Східний на Далекому Сході Росії та військово-морську базу ВМФ РФ "Дунай" поблизу Владивостока.

У Держдепі додали, що США продовжуватимуть викривати поставки зброї між КНДР і Росією та вживати заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України знайшла підтвердження того, що Росія запускає по нашій державі та вбиває українців ракетами з КНДР. Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території Північної Кореї.

Крім того, ракети Північної Кореї, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, нібито містять компоненти американських та європейських компаній.

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