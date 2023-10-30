Держдеп США прокоментував заяви РФ про нібито причетність України до антиєврейських погромів в Махачкалі

Метью Міллер назвав абсурдними такі заяви.
У Держдепі США відкинули заяви Росії про нібито причетність України до антиєврейських погромів в аеропорту Махачкали, в Дагестані. "Звинувачувати Україну абсурдно", – сказав речник Метью Міллер.
Про це йшлося у заяві речника Державного департаменту США 30 жовтня під час брифінгу, передає кореспондент "Європейської правди".
Зокрема очільник Кремля Путін та представниця російського МЗС Марія Захарова зробили заяву про події в Дагестані. Захарова вважає їх наслідком "спланованої і здійсненої ззовні провокації". А ключову роль, за її словами, в антиєврейських погромах в Махачкалі зіграв "київський режим".
Путін під час наради щодо ситуації у Дагестані заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинули на це.
"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж", – прокоментував речник Держдепу російських осіб.
Він додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антиєврейських заворушеннях у Дагестані напередодні.
Нагадаємо, 26 жовтня до столиці РФ завітала делегація палестинського угруповання ХАМАС, терористи якої напередодні атакували Ізраїль із Сектора Гази.
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Україна, Ізраїль і світ відреагували на події в Махачкалі. Володимир Зеленський сказав, що цей випадок не поодинокий в РФ. Це "культура ненависті до інших народів". А в Ізраїлі заявили. що "серйозно ставляться" до масових заворушень у Дагестані.
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