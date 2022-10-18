Держдеп США закликає до обачності всіх, хто пов’язаний з іранськими дронами-камікадзе

Проти компаній та країн, які співпрацюють з Іраном у розробці безпілотників, які атакують українські міста, США запроваджуватимуть санкції.

Після ударів по Києву із застосуванням іранських дронів-камікадзе у Держдепартаменті США заявили, що проти компаній та урядів, які співпрацюють з Іраном у розробці таких безпілотників, будуть запроваджені санкції.

Про це повідомив під час пресконференції в понеділок, 17 жовтня, представник Держдепартаменту Ведант Патель.

"Усі, хто веде справи з Іраном і може мати якийсь стосунок до розробки безпілотників або балістичних ракет, а також до постачання зброї з Ірану до Росії, повинні бути дуже обережними і виявляти належну обачність, оскільки США не зволікатимуть із запровадженням санкцій або інших заходів проти порушників ", - заявив він.

За його словами, зміцнення альянсу Москви і Тегерана слід розглядати як серйозну загрозу всьому світу.

Представник Держдепартаменту також зазначив, що, за даними американської розвідки, деякі з проданих Росії іранських безпілотників виявилися бракованими. За його словами, закупівля такої зброї в Ірану свідчить про те, що Росія має величезні проблеми і "вимушена звертатися за обладнанням до таких ненадійних країн".

Того ж дня під час пресконференції речниця Білого дому Карін Жан-П'єр звинуватила Тегеран у брехні через заперечення того факту, що Росія використовує іранські безпілотники в Україні.

Санкції проти Ірану та спецтрибунал для керівництва РФ – результати зустрічі головних дипломатів ЄС

Нагадаємо, МЗС України закликало Іран припинити постачати Росії зброю у війні проти України та пригрозили відповідальністю за співучасть в агресії.

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