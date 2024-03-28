Держдеп висміяв спроби росіян поширити брехню щодо "розслідування" проти Нуланд

Держдеп висміяв спроби російських пропагандистських ЗМІ поширити інформацію про те, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд йде з посади нібито через розслідування ФБР щодо розтрат американських коштів на організацію Майдану в Києві.

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він наголосив, що це абсолютна брехня.

"Я знаю, що Торія давно була "демоном" для російського уряду, бо вони не вперше поширюють проти неї дезінформацію", - сказав він.

Він додав, "я вже подумав, що це припиниться після її звільнення з Держдепартаменту, але, вочевидь, я здивований, що так не сталося. Ні, це абсолютна неправда".

Раніше через візит до Києва заступниці держсекретаря США із політичних питань Вікторії Нуланд.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.