Держдеп відреагував на арешт журналіста The Wall Street Journal у Росії

Державний департамент вже не вперше закликає громадян США виїхати з Росії за першої можливості.
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав американців негайно покинути Росію та засудив арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Про це йдеться у заяві голови Держдепу.
Блінкен заявив, що Держдеп перебуває на звʼязку з редакцією The Wall Street Journal, а також докладає максимум зусиль для підтримки затриманого в Росії журналіста.
"Якнайбільше суворим чином засуджуємо неодноразові спроби Кремля залякати, придушити й покарати журналістів і представників громадянського суспільства", – підкреслив він.
Блінкен також нагадав, що влада США неодноразово попереджала своїх громадян щодо обережності під час поїздок до РФ. Крім того, Державний департамент вже не вперше закликає громадян США виїхати з Росії за першої можливості.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також виступила з аналогічною заявою.
"Хочу ще раз наголосити, що американці повинні прислухатися до застереження уряду США не подорожувати до Росії. Громадяни США, які проживають у РФ або подорожують туди, повинні негайно виїхати, як це вкотре рекомендує Державний департамент", – йдеться в її заяві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Представника медіа звинувачують у "шпигунстві".
Крім того, ми раніше інформували, що американська щоденна газета The Wall Street Journal вимагає в Росії звільнити журналіста видання Евана Гершковича.
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