Держдума рекомендує російському бізнесу закуповувати системи ППО

Російська влада визнає, що не здатна захистити всю критично важливу інфраструктуру країни від "атак", а тому в Держдум рекомендують бізнесу самотужки закуповувати системи ППО.

Таку думку висловив голова комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов, пише The Moscow Times.

Депутат нагадав, що РФ - велика за розміром держави. Мовляв, саме тому "завжди знайдеться щілина", через яку на її територію може залетіти ударний безпілотник. Тому й рекомендує російським корпораціям закуповувати ППО для боротьби з дронами. Адже, наголосив Картаполов, "кошти Міноборони зосереджені на прикритті важливих державних та військових об'єктів".

Такий внесок бізнесу у безпеку, з його слів, дозволить захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи. Також деррждумівець каже, що бізнесмени мають купувати системи ППО на постійній основі. Мотивує Каратполов це "протидією терористам".

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити і поставити на свої об'єкти", - заявив Каратполов.

Нагадаємо, на початку січня 2023-го на дахах будівель у центрі Москви з'явилися установки ЗРПК "Панцир-С1". Три комплекси, які встановили на дахах, ахищають територію, посередині якої розташований Кремль.

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