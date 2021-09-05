Держпереворот у Гвінеї: заколотники розпустили уряд і призупинили дію конституції

Однак Міністерство оборони заявило, що спроба держперевороту була зірвана президентською гвардією.
Військові, які підняли повстання у столиці Гвінеї, виступили на державному телебаченні і заявили, що розпустили уряд та призупинили дію конституції.
Про це інформує Аljazeera.
Заколотники пообіцяли відновити демократію.
"Ми більше не будемо довіряти політику одній людині, ми довіримо її людям", — сказав полковник Мамаді Думбуйя, який сидів, завішений у прапор Гвінеї, разом із півдюжиною інших солдатів у формі. Вони назвали себе "Національним комітетом примирення та розвитку".
#Guinea’s President Conde ‘held’ by armed forces: Videos https://t.co/J69Op5p2tg via @YouTube— Perry Jones (@Arieh222) September 5, 2021
Думбуйя, який очолював військовий підрозділ спеціального призначення, заявив, що він діяв у інтересах нації, що налічує понад 12,7 мільйонів чоловік. Він наголосив, що за незалежності від Франції в 1958 році не було досягнуто достатнього економічного прогресу.
"Якщо ви бачите стан наших доріг, якщо ви бачите стан наших лікарень, ви розумієте, що настав час прокинутися", — сказав він.
У соціальних мережах з'явилося відео, як президента Альфу Конде оточують солдати. Його місцеперебування є невідомим.
Incroyable vidéo d’Alpha Condé suite au coup d’Etat par les militaires #Guinee #Conakry pic.twitter.com/f77LL3n2JS— Farah (@farah_elmne) September 5, 2021
Однак Міністерство оборони заявило, що спроба держперевороту була зірвана президентською гвардією.
Журналіст з Гвінеї Юсуф Бах розповів виданню, що ситуація у країні дуже складна і заплутана, тому поки незрозуміло, кому належить влада.
#Guineeconakry : Young and old people are on the streets of Conakry to celebrate the ouster of President Alpha Conde. pic.twitter.com/TjaBlfSbcj— Fred Muvunyi (@MuvunyiF) September 5, 2021
"Місто (Конакрі) поділено. Одна частина підтримує заколотників. Тому дуже важко зрозуміти, що саме відбувається", — пояснив він.
Після заяв заколотників на національному телебаченні прихильники опозиції вийшли на вулиці. Тисячі людей танцюють і стрибають від радості.
Jubilation have erupted in Guinea's capital Conakry after the military confirmed it has ousted Alpha Conde. #Guinea #Conakry #miltarytskeover. pic.twitter.com/KsaPULMiTI— Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021
Celebrations are still ongoing in many parts of Guinea's capital Conakry as it starts to sink that Alpha Conde has been ousted. #GuineaCoup #Conakry pic.twitter.com/lF3TL3gfEZ— Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021
Конде вступив на посаду в 2010 році після перших у країні демократичних виборів. Він пережив спробу вбивства в 2011 році.
83-річний чоловік виграв третій термін минулого року на президентських виборах 2020 року. Для цього йому довелося змінювати конституцію і обійти ліміт на два президентські терміни.
Нагадаємо, що на вулиці Гвінеї вивели армію і відкрили стрілянину. ЗМІ повідомляють про ймовірне затримання президента.