Держпереворот у Гвінеї: заколотники розпустили уряд і призупинили дію конституції

Однак Міністерство оборони заявило, що спроба держперевороту була зірвана президентською гвардією.

Військові, які підняли повстання у столиці Гвінеї, виступили на державному телебаченні і заявили, що розпустили уряд та призупинили дію конституції.

Про це інформує Аljazeera.

Заколотники пообіцяли відновити демократію.

"Ми більше не будемо довіряти політику одній людині, ми довіримо її людям", — сказав полковник Мамаді Думбуйя, який сидів, завішений у прапор Гвінеї, разом із півдюжиною інших солдатів у формі. Вони назвали себе "Національним комітетом примирення та розвитку".

Думбуйя, який очолював військовий підрозділ спеціального призначення, заявив, що він діяв у інтересах нації, що налічує понад 12,7 мільйонів чоловік. Він наголосив, що за незалежності від Франції в 1958 році не було досягнуто достатнього економічного прогресу.

"Якщо ви бачите стан наших доріг, якщо ви бачите стан наших лікарень, ви розумієте, що настав час прокинутися", — сказав він.

У соціальних мережах з'явилося відео, як президента Альфу Конде оточують солдати. Його місцеперебування є невідомим.

Однак Міністерство оборони заявило, що спроба держперевороту була зірвана президентською гвардією.

Журналіст з Гвінеї Юсуф Бах розповів виданню, що ситуація у країні дуже складна і заплутана, тому поки незрозуміло, кому належить влада.

#Guineeconakry : Young and old people are on the streets of Conakry to celebrate the ouster of President Alpha Conde. pic.twitter.com/TjaBlfSbcj — Fred Muvunyi (@MuvunyiF) September 5, 2021

"Місто (Конакрі) поділено. Одна частина підтримує заколотників. Тому дуже важко зрозуміти, що саме відбувається", — пояснив він.

Після заяв заколотників на національному телебаченні прихильники опозиції вийшли на вулиці. Тисячі людей танцюють і стрибають від радості.

Jubilation have erupted in Guinea's capital Conakry after the military confirmed it has ousted Alpha Conde. #Guinea #Conakry #miltarytskeover. pic.twitter.com/KsaPULMiTI — Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021

Celebrations are still ongoing in many parts of Guinea's capital Conakry as it starts to sink that Alpha Conde has been ousted. #GuineaCoup #Conakry pic.twitter.com/lF3TL3gfEZ — Baillor Jalloh (@baillorjah) September 5, 2021

Конде вступив на посаду в 2010 році після перших у країні демократичних виборів. Він пережив спробу вбивства в 2011 році.

83-річний чоловік виграв третій термін минулого року на президентських виборах 2020 року. Для цього йому довелося змінювати конституцію і обійти ліміт на два президентські терміни.

Нагадаємо, що на вулиці Гвінеї вивели армію і відкрили стрілянину. ЗМІ повідомляють про ймовірне затримання президента.

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