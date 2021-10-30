Держпереворот у Судані: кількість загиблих у протестах проти хунти зросла до 11

Держпереворот у Судані: кількість загиблих у протестах проти хунти зросла до 11

У суботу силовики вбили двох мирних демонстрантів, вистріливши одному з них у голову, а іншому - в живіт.

У Судані в суботу, 30 жовтня, під час протестів проти військового перевороту силовики застрелили щонайменше двох мирних демонстрантів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що тисячі людей вийшли на вулиці Хартума і Омдурмана, скандуючи: "Відмовся від цього, Бурхане!", "Революція, революція", та "Рухатися назад неможливо".

Демонстранти вимагають від хунти відмовитися від перевороту і передати владу цивільним особам. Вони також виступають за розпуск воєнізованих угруповань і реструктуризацію військових, розвідувальних і силових структур.

За даними Суданського комітету лікарів, один із убитих в суботу в Омдурмані був поранений у голову, а інший - у живіт. Загальна кількість загиблих від початку протестів зросла до 11. За даними ООН, щонайменше 170 осіб отримали поранення.

Окрім того, в суботу сили безпеки застосували проти протестувальників сльозогінний газ, коли останні намагалися перетнути міст Маншія через річку Ніл, щоб дістатися центру Хартума.

Міжнародна спільнота раніше засудила дії військовослужбовців. Зокрема, США разом із Великою Британією, ЄС, ООН і Африканського союзу, членом якого є Судан, виступили з вимогою звільнити політичних лідерів.

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Нагадаємо, що серед затриманих прем'єр-міністр Абдалла Гамдок з дружиною, члени Кабінету міністрів, а також інші цивільні посадовці. Лідер перевороту генерал Абдель Фаттах Бурхан звинуватив у військових діях політичну боротьбу.

Як повідомлялося, в понеділок, 25 жовтня, у Судані на світанку невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока. В країні оголосили надзвичайний стан.

Аеропорт Хартума закрили, а міжнародні рейси призупинили. Мережа і більшість телефонних ліній не працюють. Відомо, що співробітники Центрального банку оголосили страйк, а лікарі по всій країні відмовляються працювати у військових госпіталях, за винятком екстрених випадків.

Тим часом Міністерство закордонних справ України рекомендує нашим громадянам відмовитися від відвідин Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей і залишатися в безпечному місці.

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