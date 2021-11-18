Держпереворот у Судані: після найкривавішого дня протестів у Хартумі спалахнули сутички з силовиками

Держпереворот у Судані: після найкривавішого дня протестів у Хартумі спалахнули сутички з силовиками

Кількість жертв державного перевороту у Судані зросла до 39.

У Судані у четвер, 18 листопада, після вбивства силовиками 15 протестувальників, знову спалахнули масові демонстранції проти державного перевороту.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що правоохоронці застосували сльозогінний газ проти мітингувальників, які на ніч залишилися на вулицях Хартума. Силовики також зруйнували імпровізовані барикади, споруджені протестувальниками напередодні.

Три десятки людей постраждали від вдихання сльозогінного газу, а в поліції заявили про одного загиблого внаслідок жорсткого розгону.

Правоохоронці запевнили, що не стріляли бойовими патронами та застосували лише "мінімальну силу", попри те, що 89 офіцерів отримали поранення і деякі з них перебувають у критичному стані.

Минулої доби поліція застрелила щонайменше 15 демонстрантів, внаслідок чого загальна кількість жертв перевороту зросла до 39. Середа стала найбільш кривавим днем від початку протестів проти хунти, яка захопила владу 25 жовтня.

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У четвер вранці в столиці вперше відновили телефонні лінії, однак доступ до Мережі переважно досі залишається заблокованим.

Як повідомлялося, 25 жовтня у Судані на світанку військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока. В країні оголосили надзвичайний стан. Аеропорт Хартума закрили, а міжнародні рейси призупинили.

Тисячі людей вийшли на вулиці Хартума і Омдурмана, скандуючи: "Відмовся від цього, Бурхане!", "Революція, революція", та "Рухатися назад неможливо". Під час протестів силовики поранили щонайменше 170 осіб.

Алі Агаб, відомий суданський адвокат з прав людини, сказав, що чув повідомлення про те, що сили безпеки впізнавали протестувальників за фотографіями, зробленими під час демонстрацій, і примусово затримували їх.

Тим часом Міністерство закордонних справ України рекомендує нашим громадянам відмовитися від відвідин Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей і залишатися в безпечному місці.

Раніше із понад сотні затриманих урядовців чотирьом міністрам замінили перебування під вартою на домашній арешт.