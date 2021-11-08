Держпереворот у Судані: силовики жорстко розігнали протест освітян, заарештувавши понад сотню людей

Сили безпеки застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

У Судані в неділю, 7 листопада, силовики в Хартумі розігнали масові протести проти державного перевороту, заарештувавши понад сотню людей.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що вчителі та освітяни вийшли не демонстрацію до будівлі Міністерства освіти в столичному районі Бахрі. Сили безпеки застосували проти них сльозогінний газ та заатримали не менше 113 осіб, переважно вчителів.

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За словами адвоката Моеза Хадра, в інших частинах Хартума у цей час відбувалися спорадичні протести.

Місцева "влада" вперше після перевороту оголосила про поновлення шкільних занять у столиці.

Як повідомлялося, 25 жовтня у Судані на світанку невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока. В країні оголосили надзвичайний стан.

Аеропорт Хартума закрили, а міжнародні рейси призупинили. Мережа і більшість телефонних ліній не працюють. Відомо, що співробітники Центрального банку оголосили страйк, а лікарі по всій країні відмовляються працювати у військових госпіталях, за винятком екстрених випадків.

Також тисячі людей вийшли на вулиці Хартума і Омдурмана, скандуючи: "Відмовся від цього, Бурхане!", "Революція, революція", та "Рухатися назад неможливо". Під час протестів силовики застрелили щонайменше 11 мирних демонстрантів, ще 170 осіб отримали поранення.

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Алі Агаб, відомий суданський адвокат з прав людини, сказав, що чув повідомлення про те, що сили безпеки впізнавали протестувальників за фотографіями, зробленими під час демонстрацій, і примусово затримували їх.

"Через те, що зв'язок майже повністю відключений, важко дізнатися, скільки людей пропало безвісти чи утримується в таємних в'язницях", - пишуть у ЗМІ.

Тим часом Міністерство закордонних справ України рекомендує нашим громадянам відмовитися від відвідин Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей і залишатися в безпечному місці.

Раніше із понад сотні затриманих урядовців чотирьом міністрам замінили перебування під вартою на домашній арешт.

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