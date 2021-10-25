Держпереворот у Судані та "недосвідчена" зброярка "Іржі". П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Чернігівській області у 169-му навчальному центрі "Десна" застрелився строковий військовослужбовець. Читати далі –>
- Револьвер, із якого Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс на зніманнях вестерну "Іржа", перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід. Читати далі –>
- Відомий американський актор, який зіграв роль офіціанта Гантера у серіалі "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер помер. Читати далі –>
- У Судані на світанку невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока. Читати далі –>
- Після суботнього затримання у Колумбії найбільш розшукуваного наркоторговця країни Дайро Антоніо Усугу на прізвисько Отоніель екстрадують до США. Читати далі –>