Держпереворот у Судані: військові вбили перших демонстрантів, однак протести не припиняються

Держпереворот у Судані: військові вбили перших демонстрантів, однак протести не припиняються

Після військового перевороту на вулиці столиці Судану вийшли тисячі людей, зокрема жінки і діти.

У Судані в понеділок, 25 жовтня, під час протестів проти військового перевороту загинули щонайменше троє демонстрантів, ще десятки отримали поранення.

Про це повідомляє ВВС.

Один із постраждалих розповів журалістам, що отримав поранення ноги, коли перебував біля військового штабу. Інший мітингувальник вказав, що військові спершу стріляли світлошумовими гранатами, а потім бойовими патронами.

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"Двоє людей загинули, я бачив їх на власні очі", - поділився учасник протестів Аль-Таєб Мохамед Ахмед. Тим часом у Мережі публікують знімки зі столичної лікарні, на яких видно людей у закривавленому одязі і з різними травмами.

Попри насильство, протести не слабшають. Демонстранти блокують дороги цеглою і палаючими покришками. До акції приєдналося чимало жінок і дітей, які кричать: "Ні військовому правлінню".

Аеропорт Хартума закрили, а міжнародні рейси призупинили. Мережа і більшість телефонних ліній не працюють. Відомо, що співробітники Центрального банку оголосили страйк, а лікарі по всій країні відмовляються працювати у військових госпіталях, за винятком екстрених випадків.

Зазначається, що впродовж дня військовослужбовці ходили по домівках жителів столиці, затримуючи організаторів мітингів. Лідер перевороту генерал Абдель Фаттах Бурхан звинуватив у військових діях політичну боротьбу.

Міжнародна спільнота засудила дії військовослужбовців. Так, США приєдналися до Великої Британії, ЄС, ООН і Африканського союзу, членом якого є Судан, і виступили з вимогою звільнити політичних лідерів, які зараз перебувають під домашнім арештом.

Серед затриманих прем'єр-міністр Абдалла Гамдок з дружиною, члени Кабінету міністрів, а також інші цивільні лідери.

Як повідомлялося, в понеділок, 25 жовтня, у Судані на світанку невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока. В країні оголосили надзвичайний стан.

Тим часом Міністерство закордонних справ України рекомендує нашим громадянам відмовитися від відвідин Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей і залишатися в безпечному місці.

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