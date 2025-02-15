Держсекретар США провів розмову з Лавровим: про що говорили політики

Вони порушили питання функціонування російських дипломатичних місій у США.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову, ініційовану Вашингтоном.

Про це повідомили в прес-служба МЗС Росії.

Сторони обговорили врегулювання війни в Україні, ситуацію на Близькому Сході, а також підготовку російсько-американської зустрічі.

“Глави зовнішньополітичних відомств домовилися зберегти канал комунікації для вирішення нагальних проблем та усунення бар’єрів у торговельно-економічних відносинах”, – заявили у МЗС РФ.

Крім того, Лавров і Рубіо порушили питання функціонування російських дипломатичних місій у США, а також вирішили найближчим часом організувати зустріч експертів для узгодження конкретних кроків щодо зняття взаємних обмежень.

Нагадаємо,керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що відкидаючи пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа, Росія вкотре демонструє небажання завершувати війну.

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