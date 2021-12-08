Держсекретар США та голова Євроради обговорили військову агресію РФ проти України: про що домовились

Держсекретар США та голова Євроради обговорили військову агресію РФ проти України: про що домовились

Держсекретар Блінкен і президент Євроради Мішель підтвердили підтримку США та ЄС суверенітету України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем після онлайн-саміту Байдена та Путіна. У ході розмови вони домовилися про рішучі заходи у разі вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

Як зазначається на сайті дипвідомства, держсекретар Блінкен і президент Мішель підтвердили підтримку США та Європейського Союзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

" Вони висловили занепокоєння щодо нарощування Росією військових сил навколо України та наголосили на необхідності деескалації Росії та повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських домовленостей, які є найкращим засобом вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що підтримують і прямі переговори з РФ, і переговори у нормандському форматі або за участі Туреччини.

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