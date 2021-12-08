Держсекретар США та голова Євроради обговорили військову агресію РФ проти України: про що домовились

Держсекретар Блінкен і президент Євроради Мішель підтвердили підтримку США та ЄС суверенітету України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем після онлайн-саміту Байдена та Путіна. У ході розмови вони домовилися про рішучі заходи у разі вторгнення Росії до України.
Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.
Як зазначається на сайті дипвідомства, держсекретар Блінкен і президент Мішель підтвердили підтримку США та Європейського Союзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
"Вони висловили занепокоєння щодо нарощування Росією військових сил навколо України та наголосили на необхідності деескалації Росії та повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських домовленостей, які є найкращим засобом вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що підтримують і прямі переговори з РФ, і переговори у нормандському форматі або за участі Туреччини.
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