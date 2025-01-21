Завершення війни в Україні потребує поступок від обох сторін - Держсекретар США

Рубіо уникнув заяв щодо того, в чому саме Україна повинна поступитися

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для завершення війни в Україні кожна сторона "повинна буде від чогось відмовитися". Водночас він визнав, що Росія є агресором у конфлікті.

Про це повідомило видання CNN.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися", - заявив Рубіо.

Рубіо, однак, уникнув заяв щодо того, в чому саме Україна повинна поступитися.

"Ми не будемо забігати наперед, говорячи про деталі. Переговори такого рівня повинні вестися через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, будуть ухвалювати самі країни-учасниці – як українці, так і росіяни", - зазначив Держсекретар США.

Рубіо також відповів на запитання про терміни припинення вогню:

"Це буде головним пріоритетом президента, тож дії розпочнуться майже негайно. Вже зараз створюється основа для переговорів, але це буде складний процес".

Рубіо наголосив, що Росія виступає агресором у цій війні. Він також наголосив на важливості завершення війни.

"Росія – агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики", - зазначив Держсекретар США.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявив, що зняття санкцій з Росії має бути частиною розмови про досягнення мирного врегулювання щодо війни в Україні.

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