Держзрада на користь України: російська військова отримала 8 років ув'язнення

Строк ув'язнення для військової просили 12 років.

Суд в російському Ростові-на-Дону після нібито визнання провини виніс вирок військовій Тетяні Кузьменко за звинуваченням у "державній зраді" на користь України.

Про це повідомляє російське інформаційне агенство "ТАСС".

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Її засудили до восьми років колонії з відстрочкою на два роки. "Призначили вісім років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом "цілком таємно", - повідомила прессекретар суду Олена Катькало.

Строк ув'язнення для військової просили 12 років. Проте і цей вирок можна оскаржити.

В квітні 2020 року ФСБ Росії заявило, що в анексованому Криму затримали учасників нібито "української розвідувально-диверсійної групи", в яку входила "російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці".

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