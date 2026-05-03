Держсекретар США Рубіо став діджеєм на весіллі: відео

Держсекретар США Марко Рубіо розважав гостей на весіллі, стоячи за діджейським пультом.

Про це повідомив заступник керівника апарату Білого Дому Ден Скавіно, опублікувавши відповідне відео у соцмережі Х.

На опублікованих кадрах видно групу молодих людей, які з вигуками танцюють колом у той час, як Марко Рубіо разом з іще якимось чоловіком стоїть за діджейським пультом.

При цьому очільник Держдепу прислухається до навушника, очевидно, обираючи наступний трек.

Коли музика змінюється, держсекретар починає танцювальні рухи, заохочуючи гостей продовжувати веселитися.

У коментарі до відео Ден Скавіно пояснив, що Марко Рубіо відвідав родинне весілля, не уточнивши, хто саме одружувався.

«Щойно, за лаштунками — наш видатний державний секретар Марко Рубіо ще й діджеїть на весіллях! Ось він у дії сьогодні ввечері на родинному весіллі… Поїхали!!!» — написав він.

Нагадаємо, держсекретар США в адміністрації Джо Байдена Ентоні Блінкен неодноразово публічно демонстрував свою вправністю як музикант. Зокрема, у травні 2024 року, відвідавши Київ, він зіграв блюз на гітарі в одному з барів української столиці.

