“Дешева російська нафта - важливіша за українську кров”: міністерка оборони Чехії не поїде на саміт до Угорщини

Представниця чеського уряду наголосила, що не хоче бути учасницею чиєїсь виборчої кампанії.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова не поїде на зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина), яка запланована наступного тижня в Угорщині.

В опублікованому у п’ятницю, 25 березня, повідомленні в Twitter вона пояснила свої мотиви, розкритикувавши підхід Угорщини до допомоги Україні, яка зазнала військового нападу з боку Росії.

“Я завжди підтримувала V4 (Вишеградську групу — ТСН) і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров”, – написала Яна Чернохова.

Do Maďarska na setkání ministrů obrany V4 (st-čt) osobně nepojedu. Příští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani. Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev.#SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 25, 2022

Вона також нагадала, що наступного тижня в неділю, 3 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, і додала, що не хоче бути учасницею чиєїсь виборчої кампанії.

Чернохова зазначила, що не знає, чи підтримають її рішення міністри оборони Словаччини та Польщі, зауваживши, що кожен самостійно повинен прийняти рішення.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який буде балотуватися на переобрання, раніше заявив, що його країна не приєднається до антиросійських санкцій Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. "Такі санкції зашкодять нам більше, ніж Росії", - сказав Орбан.

Угорщина також відмовляється надсилати Україні зброю для боротьби з Росією та забороняє транспортування зброї в Україну через Угорщину.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, звертаючись до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, закликав угорського лідера не вагатися з прийняттям рішень щодо санкцій, коли в Україні російські окупанти займаються масовими вбивствами.

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