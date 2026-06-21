Дешеві дрони ламають старі правила: у НАТО пояснили, що не так із ППО Заходу

ППО

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Дешеві безпілотники та масовані повітряні атаки змушують Захід переглядати традиційний підхід до протиповітряної оборони.

Про це заявив заступник верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі сер Джон Стрингер в інтерв’ю Business Insider.

За його словами, модель, за якої західні країни покладалися на сучасні винищувачі, дорогі зенітні ракети та здатність збивати майже кожну повітряну ціль, опинилася під тиском нових загроз.

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“Часи, коли можна було просто чекати, реагувати на кожну загрозу і використовувати традиційні засоби, такі як швидкісні винищувачі та окремі зенітні ракети, минули”, — сказав Стрингер.

Він зазначив, що війни в Україні та на Близькому Сході показують: майбутні конфлікти можуть суттєво відрізнятися від тих, до яких звикли західні армії.

Раніше Захід часто мав повний або майже повний контроль у повітрі під час операцій проти слабших противників. Однак у майбутніх війнах НАТО може зіткнутися з великими арміями, зокрема Росією або Китаєм. Водночас навіть менші гравці вже мають доступ до дешевих дронів, які можна запускати масово, щоб перевантажувати оборону.

За словами Стрингера, західним країнам доведеться реагувати на загрози інакше. Йдеться, зокрема, про використання дронів-перехоплювачів, засобів радіоелектронної боротьби та дешевших сенсорів.

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Він наголосив, що сучасні ракети та літаки все ще залишаються важливими. Однак тепер Заходу потрібна значно більша кількість дешевших засобів оборони, оскільки повітряних загроз стало більше, ніж будь-коли.

Стрингер пояснив, що загроза нині охоплює широкий спектр: від дешевих безпілотників і ударних дронів до балістичних та гіперзвукових ракет.

Окремою проблемою він назвав вартість перехоплення. Захід не може постійно використовувати багатомільйонні ракети проти значно дешевших цілей.

“Найочевиднішим прикладом помилки було б використання американських зенітних ракет Patriot проти дронів типу Shahed. Це нераціонально”, — заявив він.

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Вартість іранських ударних дронів Shahed, які використовують Росія та Іран, оцінюють приблизно у 20–50 тис. доларів за одиницю. Водночас одна ракета-перехоплювач Patriot PAC-3 може коштувати близько 3,7 млн доларів, а її запаси обмежені та довго поповнюються.

Саме тому в НАТО дедалі частіше говорять про потребу в багаторівневій обороні. Дорогі системи залишаються необхідними для складних цілей, але вони не можуть бути єдиним інструментом захисту.

Україна вже розробляє власні рішення, зокрема дешеві дрони-перехоплювачі, які можна застосовувати проти ударних безпілотників замість дорогих ракет. Партнери України також починають рухатися в цьому напрямку.

Втім, Стрингер наголосив, що лише оборони недостатньо. За його словами, Захід має зберігати здатність бити по місцях, де виробляють або запускають повітряні загрози.

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“Можна чути, як люди говорять про боротьбу не лише зі стрілою, а й з лучником. Це певною мірою правильно. Але насправді я хочу протидіяти місцям, де виготовляють стріли”, — сказав він.

За його словами, країнам НАТО також потрібно розширювати промислову базу. Йдеться не лише про класичні оборонні компанії, а й про ширшу промисловість, здатну швидко адаптуватися до воєнних потреб. Як приклад він навів Україну, яка швидко розробляє та впроваджує нові види озброєнь.

Стрингер також попередив, що в разі великої війни Захід може бути не здатний захистити абсолютно всі об’єкти. Через зростання кількості загроз країнам доведеться визначати пріоритети: що саме прикривати — військові об’єкти, міста чи критичну інфраструктуру.

Крім того, великі повітряні загрози означають, що західні країни більше не можуть вважати власний тил гарантовано безпечним, поки їхні війська воюють за кордоном. Ракети й дрони можуть загрожувати об’єктам, які раніше сприймалися як недосяжні.

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У НАТО також визнають, що змін потребує сама система управління повітряними операціями. Великі командні центри, які координують авіацію та ППО, можуть стати вразливими цілями. Тому, за словами Стрингера, їх доведеться робити більш розосередженими, навіть якщо це ускладнить управління.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони України, зокрема про отримання американських ліцензій на виробництво засобів ППО.

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