“Дешевий російський газ — це брехня”: мер угорської столиці розкритикував уряд Орбана

Мер Будапешта заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на сторону тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.

У суботу, 15 жовтня, мер угорської столиці міста Будапешта Гергей Корачонь різко розкритикував уряд Угорщини та його очільника Віктора Орбана. Він звинуватив прем’єр-міністра країни, якого називають другом Путіна, у брехні про користь купівлі газу в Росії.

Відповідна заява з’явилася на Facebook-сторінці мера Будапешта.

Гергей Корачонь заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на сторону тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.

“Те, що траплялося багато разів у угорській історії, відбувається знову: уряд не лише ставить країну на неправильний бік історії, а й ставить її на бік, який програв. Те, що вони не може відрізнити агресора від жертви, є не лише — хоч цього було б достатньо — морально невиправданим, а й економічно шкідливим. Тому що дешевий російський газ – це брехня”, – йдеться у дописі.

Він зазначив, що домовленості Орбана з Путіним лише шкодять країні та не приносять користі угорцям.

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“Путін дає газ Угорщині за дуже високою ціною, а наші підвищені комунальні платежі лише збагачують Путіна. Фактично, знижка на комунальні послуги була зрізана за довгостроковим контрактом на закупівлю газу, укладеного влітку минулого року, який не має жодного стосунку ані до війни, ані до санкцій, які ні в якому разі не стосуються торгівлі газом. Тому ми нічого не отримуємо за безвідповідальну політику, яку проводить уряд. Ми маємо вийти з тіні Путіна, ми маємо перейти від викопної енергії до відновлюваної, ми маємо вибрати енергонезалежність замість енергозалежності”, — наголосив Корачонь.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадянам його країни слід готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС.

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