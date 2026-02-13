Десять бійців ЗСУ "розгромили" два батальйони НАТО за лічені години

Навчання НАТО / © Associated Press

Десять бійців ЗСУ за пів дня рознесли 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За добу війська НАТО втратили б два батальйони, якби цей бій був справжнім.

Про такий епізод із масштабних навчань НАТО Hedgehog 2025, які відбувалися у травні минулого року в Естонії, пише The Wall Street Journal.

Під час одного зі сценаріїв навчань бойова група НАТО у складі британської бригади та естонської дивізії загальною чисельністю кілька тисяч військових проводила наступ.

Команда з 10-12 бійців ЗСУ, яка діяла як умовний противник, за допомогою дронів за пів дня умовно знищила 17 одиниць бронетехніки та здійснила 30 ударів по інших цілях. При цьому натівські війська не змогли навіть встановити місце, звідки їх атакували, тобто не знайшли позицій ЗСУ.

За словами координатора безпілотних систем Естонської ліги оборони Айвара Ханніотті, результати для сил НАТО були «жахливими». Противник умовно «ліквідував два батальйони за день», після чого вони фактично втратили боєздатність.

Як виявилося, підрозділи, які проводили наступ, не врахували, наскільки прозорим стало поле бою через використання дронів. «Вони просто ходили без маскування, розміщували намети й бронетехніку. Усе було знищено», — розповів один із учасників, який грав роль противника.

За словами представниці української організації Aerorozvidka Марії Лемберг, багато країн НАТО досі демонструють «фундаментальне нерозуміння сучасного поля бою» та навчають військових за застарілими доктринами.

Українці під час навчань застосовували систему управління полем бою Delta, яка збирає розвіддані в режимі реального часу, аналізує їх за допомогою штучного інтелекту, визначає цілі та координує удари. Це дозволяє створювати швидкий «ланцюг ураження» за принципом «побачити — передати — вразити».

Естонські військові зазначили, що навчання стали прикладом того, як Україна може сприяти безпеці Європи, передаючи свій бойовий досвід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час навчань НАТО Joint Viking в арктичних умовах командування було змушене попросити фінських резервістів, які виконували роль загарбників, піддатися американцям. Справа в тому, що армії північноєвропейських країн НАТО, зокрема Фінляндії, набагато краще пристосовані до служби в арктичному регіоні, ніж військові США.