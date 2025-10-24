- Дата публікації
Десятки пасажирів згоріли живцем, опинившись у пастці "розкішного" автобуса
Щонайменше 25 людей загинули в жахливій аварії на півдні Індії.
На півдні Індії загорівся пасажирський автобус, після того, як в нього врізався мотоцикл. Внаслідок пожежі загинуло щонайменше 25 людей.
Трагедія сталася 24 жовтня в селі Чіннатекуру поблизу Курнула, пише Daily.Mail.
У поліції розповіли, що «розкішний» автобус із 44 пасажирами на борту, курсував між містами Хайдарабад у штаті Телангана та Бангалор у штаті Карнатака, повідомили у поліції.
Під час руху у нього врізався мотоцикл, що мчав на великій швидкості, та застряг. Ще кілька метрів автобуса вдалося проїхати таким чином, однак іскри, які виникли в результаті тертя, охопили паливний бак.
Від зіткнення виникла пожежа. Вогонь за лічені хвилини охопив автобус, заблокувавши десятки пасажирів, які перебували всередині — більшість із них спала.
«Коли почав поширюватися дим, водій зупинив автобус і спробував загасити пожежу за допомогою вогнегасника, але вогонь був настільки сильним, що він не зміг це зробити», — розповів поліцейський Вікрант Патіл.
Внаслідок аварії загинуло щонайменше 25 людей, 15 — госпіталізували.
Розслідування інциденту триває.
