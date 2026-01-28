Тнакер / © marinetraffic.com

Скорочення імпорту російської нафти Індією призвело до накопичення десятків танкерів, заповнених сировиною, які протягом останніх тижнів залишаються в морі без можливості розвантаження. Частина суден зосереджена поблизу індійського узбережжя, інші — в районі Оману.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, хоча кількість танкерів біля берегів Оману поступово зменшується, більшість суден, що покинули цей район, перемістилися ближче до Індії. Окремі танкери змінили курс у бік Китаю, проте лише одному судну вдалося фактично розвантажити вантаж.

Загальний обсяг російської нафти, яка наразі зберігається на танкерах у морі, оцінюється приблизно у 140 мільйонів барелів. Це свідчить про серйозні труднощі з реалізацією сировини на тлі скорочення ключових напрямків експорту.

Bloomberg зазначає, що минулого місяця поставки російської нафти до індійських портів різко впали — до близько 1,2 мільйона барелів на добу. Це найнижчий рівень за останні три роки.

У січні падіння імпорту продовжилося: за перші 25 днів місяця середній обсяг постачань становив лише 1,12 мільйона барелів на добу. Аналітики пов’язують цю динаміку, зокрема, з набуттям чинності заборони Євросоюзу на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, яка почала діяти 21 січня.

Раніше повідомлялося, що у Середземному морі неподалік узбережжя Алжиру втратив керування великотоннажний танкер «Прогрес», який перебуває під санкціями через транспортування російської нафти.

Ми раніше інформували, що імпорт російської сирої нафти до Індії може впасти нижче за 1 млн барелів на день, оскільки ця країна хоче укласти торговельну угоду зі США.