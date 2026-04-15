У торговому центрі на півдні Ізраїлю зафіксували навалу десятків тисяч бджіл

У середу, 15 квітня, у місті Нетівот на півдні Ізраїлю сталася рідкісна природна подія: торговельний центр раптово атакував масивний рій бджіл. Величезна хмара комах вкрила все навколо: машини, вітрини магазинів ы балкони сусідніх будинків.

Про це пише Belaaz.

Реакція мешканців та заходи безпеки

Повідомляється, що поява рою викликала занепокоєння серед відвідувачів ы власників бізнесу. Підприємці були змушені терміново зачинити вікна та замкнути двері магазинів, щоб комахи не потрапили всередину приміщень. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Муніципалітет Нетівота звернувся до громадян із закликом уникати перебування в районі торговельного центру до завершення робіт фахівцями.

У торговельному центрі на півдні Ізраїлю зафіксували навалу десятків тисяч бджіл

«Закликаємо мешканців триматися подалі від цього району та уникати наближення до бджіл, доки не прибудуть професійні бджолярі або експерти з боротьби зі шкідниками, щоб безпечно впоратися з цією ситуацією», — йдеться у повідомленні місцевої влади.

У торговельному центрі на півдні Ізраїлю зафіксували навалу десятків тисяч бджіл

Причини явища

Місцевий бджоляр у коментарі для N12 News зазначив, що отримав численні виклики про появу комах не лише в комерційних зонах, а й у приватних оселях по всьому місту. Експерти пояснюють, що такі рої є природним процесом, який часто спостерігається навесні, коли колонія розділяється і шукає нове місце для проживання.

Фахівці наголошують, що медоносні бджоли зазвичай не виявляють агресії під час роїння, якщо їх не провокувати, проте радять громадянам дотримуватися безпечної відстані та зберігати спокій. Ситуація залишається під контролем муніципальних служб і залучених експертів.

Нагадаємо, в Україні через аномальне потепління тарантули вийшли з нір на кілька місяців раніше за звичний термін. Першого павука цього сезону зафіксували ще 12 березня.