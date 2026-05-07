Американські війська чекають команди щодо Ірану / © Associated Press

Американські війська на Близькому Сході уже напоготові. Армія США очікує вказівок щодо подальших дій, оскільки офіційні особи подають суперечливі сигнали щодо стану військових дій проти Ірану.

Дональд Трамп відправив 50 тисяч солдатів для участі у війні проти Ірану, включно з авіаносцями, есмінцями, експедиційними підрозділами морської піхоти та бойовими літаками. Про це пише The New York Times.

Американські військові, яких відправили до Ірану, були частиною заявленої Трампом місії про знищення ракет та іранської ракетної промисловості. Наразі американські військові перебувають у режимі готовності.

У вівторок, 5 травня, держсекретар Марко Рубіо заявив, що операцію «Епічна лють» завершено. Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що основна мета операції полягала у наданні допомоги судам в Ормузькій протоці.

Учора, 6 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що він припинить війну та забезпечить безперешкодний прохід суден через протоку, якщо Іран «погодиться виконати те, про що домовилися». Трамп додав, якщо Іран не погодиться, США почнуть бомбардувати регіон.

ВМС США продовжують блокаду всіх суден, що входять і виходять з іранських портів. Також учора американці вивели з ладу іранський нафтовий танкер, який намагався перетнути блокаду.

До початку війни з Іраном у регіоні перебували близько 40 тисяч американських військових — у Кувейті, Саудівській Аравії, Бахрейні, Іраку, Сирії, Йорданії, Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Серед американського контингенту в Ірані також перебувають близько 2 тисяч десантників — бійців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Їх можуть використати для захоплення острова Харк, який є центром іранського експорту нафти.

Є варіант, що ці війська долучать до захоплення аеродрому. Наразі невідомо, що США збираються робити з аеродромом в Ірані після його захоплення.

До регіону прибули 2500 морських піхотинців та ще 2500 моряків. Також невідомо, які завдання хочуть їм дати. У березні на Близький Схід прибули кілька сотень американських військовослужбовців сил спеціальних операцій. Такі війська можуть бути використані для знищення високозбагаченого урану на ядерному об’єкті в Ісфахані.

В Аравійському морі перебувають авіаносці «Авраам Лінкольн» і «Джордж Буш-старший», ударні групи, разом з флотиліями військових кораблів та понад 10 тисяч моряків та морських піхотинців. Звідти вони можуть розпочати завдавати ударів по Ірану.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США ні за що не дозволять Ірану створити ядерну зброю. За його словами, ситуація під повним контролем, а іранці самі дуже хочуть почати переговори.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі президент наголосив, що Вашингтон заблокує будь-які спроби Тегерана отримати ядерний потенціал, назвавши поточне протистояння «сутичкою», в якій Сполучені Штати повністю володіють ініціативою.

Трамп висловив переконання, що мирна угода буде досягнута в будь-якому разі, оскільки Іран зацікавлений у діалозі. Він зауважив, що Білий дім очікує на конкретні пропозиції, які б задовольнили американську сторону.

За даними джерел Axios, США та Іран наблизилися до підписання односторінкового меморандуму про припинення війни на Близькому Сході. В основу документа покладено американський план із 14 пунктів, що передбачає 30-денні переговори щодо ядерної програми Тегерана, санкцій та судноплавства в Ормузькій протоці.

Ключовим досягненням може стати згода Ірану на вивезення високозбагаченого урану з країни, можливо, навіть до США. Вашингтон очікує відповіді від Тегерана на важливі питання протягом 48 годин.

