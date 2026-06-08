Десятки вибухів у Новоросійську: дрони "підсмажили" нафтовий термінал "Шесхаріс" (фото, відео)

Наслідки атаки на нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську / © із соцмереж

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У ніч проти 8 червня Новоросійськ здригнувся від масованої атаки безпілотників. Місцеві мешканці повідомили про десятки вибухів та потужну пожежу на нафтовому терміналі «Шесхаріс».

Про це поідомили телеграмканали та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Жителі Новоросійська Краснодарського краю РФ заявили про масштабну атаку у ніч проти 8 червня. За інформацією з місця подій, у місті пролунало щонайменше 50 вибухів, після чого виникла пожежа.

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За словами очевидців, займання сталося на промисловому майданчику «Грушова» — резервуарному парку перевалкового комплексу «Шесхаріс».

«У Новоросійську після атаки Сил оборони палає нафтобаза „Грушовая“. Це один із найбільших нафтоперевальних об’єктів на півдні РФ, який функціонує як основний резервуарний парк промислового комплексу „Шесхаріс“. Саме звідси нафта через тунель у горах спускається до порту для завантаження на експортні танкери», — написав своєю чергою в Мережі Стерненко.

Наслідки атаки на нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську / © із соцмереж

Наслідки атаки на нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську / © із соцмереж

Наслідки атаки на нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську / © із соцмереж

Дата публікації 08:15, 08.06.26 Кількість переглядів 17 Атаку на нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську зняли на відео

Нагадаємо, нафтовий термінал «Шесхаріс» вже не вперше потрапляє під удари дронів. Так, його було атаковано у ніч проти 23 травня. Після ударів на терміналі спалахнула пожежа. OSINT-аналітики підтверджили місце займання на цьому об’єкті «Чорномортранснєфті». Російська влада масштаби пошкоджень офіційно не коментувала.

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