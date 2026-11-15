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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Десятки вибухів: у Росії атакували аеродром — там базуються винищувачі

На аеродромі в Астраханській області пролунало щонайменше 30 вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці пожежі працювали рятувальники

На місці пожежі працювали рятувальники / © ntv.ru

У ніч проти 15 листопада було атаковано військовий аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ.

Про це пише моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

«За нашою інформацією, пролунало щонайменше 30 вибухів. Під атакою перебували аеродромна інфраструктура, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти», — йдеться в повідомленні.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін стверджує, що минулої ночі на півночі регіону було збито 31 безпілотник.

Генеральний штаб Збройних Сил України наразі офіційно не коментував цю інформацію.

Аеродром «Ахтубінськ» є місцем базування 929-го Державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони РФ — одного з основних центрів випробувань та оцінки нових зразків військової авіаційної техніки й озброєння.

Нагадаємо, вночі у Ростовській області РФ масовано атакували безпілотники. За попередніми даними, могли бути уражені енергетичні об’єкти.

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