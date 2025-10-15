Ядерний Пакистан на межі нової війни: ескалація з Афганістаном переростає у масштабні бої

Мешканці, які залишили свої будинки після прикордонних зіткнень між пакистанськими та афганськими силами, чекають на транспорт у Чамані, Афганістан. / © Bloomberg

Пакистан і Афганістан повідомляють про десятки загиблих військових унаслідок ескалації бойових дій на спільному кордоні. Сутички, що тривають із минулих вихідних, стали найсерйознішими за останні місяці та вже привернули увагу міжнародної спільноти.

Про це повідомляє Bloomberg.

За заявою пакистанських військових, у відповідь на атаки афганських сил у районах Спін-Булдак і Куррам у провінціях Белуджистан та Хайбер-Пахтунхва було знищено до 50 афганських солдатів. Водночас представник режиму “Талібану” Забіулла Муджахид стверджує, що афганські війська відбили вторгнення пакистанських підрозділів, захопивши зброю, танки та кілька позицій супротивника.

Обидві сторони звинувачують одна одну в ескалації. Кабул заявив, що Пакистан здійснив авіаудари по афганській території, унаслідок яких загинули мирні жителі, а понад сотня людей дістала поранення. Ісламабад ці звинувачення відкидає, натомість повідомляє про знищення понад 200 афганських солдатів і втрату 23 своїх військовослужбовців.

За інформацією пакистанських військових, під час нічних боїв у районі Куррам було ліквідовано близько 30 бійців “Талібану” та знищено кілька бронетанкових одиниць. Також повідомляється про загибель близько 20 талібів у провінції Белуджистан.

Ситуація на кордоні залишається напруженою. Пакистан закликає Кабул припинити використання своєї території для нападів бойовиків пакистанського “Талібану”, тоді як афганська влада ці звинувачення заперечує.

Тим часом президент США Дональд Трамп, який прямує до Єгипту на мирний саміт щодо Гази, заявив про готовність сприяти припиненню бойових дій між двома країнами.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони уряду Талібану повідомило, що афганська армія атакувала військові об’єкти Пакистану вздовж східного та південного кордонів Афганістану. Військові дії проти ядерної держави влада Афганістану називає відповіддю на агресію.