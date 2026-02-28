Десятирічний хлопчик подав до суду на власного батька: що стало причиною

Хлопчик виграв у суді справу проти батька / © Pixabay

У Китаї розгорівся незвичайний сімейний скандал, який дійшов до суду. 10-річний хлопчик на ім’я Сяохуей був змушений подати позов проти власного батька, щоб повернути свої заощадження, які той таємно витратив на своє нове весілля.

Про це пише Oddity Central.

Куди зникли дитячі гроші

Після розлучення батьків хлопчик залишився жити з татом, який відкрив для нього банківський рахунок. Туди чоловік регулярно клав гроші, які дитині дарували на Місячний Новий рік у традиційних червоних конвертах. За кілька років на рахунку зібралася значна сума — понад 80 тисяч юанів (близько 11 700 доларів).

Проте згодом батько вирішив одружитися вдруге. Він відправив сина жити до матері, а всі дитячі заощадження зняв із рахунку, щоб покрити витрати на власне весілля. Коли мати Сяохуея дізналася про це, хлопчик спробував поговорити з татом і повернути кошти, але той відмовився. Чоловік заявив, що ці гроші дарували переважно його родичі та друзі, тому він поверне їх лише тоді, коли син стане повнолітнім.

Рішення суду

Після кількох невдалих спроб домовитися мирно, дитина звернулася до суду. Під час засідань батько намагався переконати суддів, що як законний опікун має повне право розпоряджатися грошима сина на власний розсуд. Крім того, він звинуватив колишню дружину в тому, що саме вона підбурила хлопчика до позову.

«Попри аргументи батька, суд постановив, що подаровані гроші юридично належать Сяохуею як його особиста власність, і батько порушив його права, навіть будучи законним опікуном», — зазначає видання.

У підсумку судді зобов’язали чоловіка повернути синові всі незаконно витрачені заощадження. Разом із нарахованими відсотками ця сума склала 82 750 юанів, що дорівнює понад 12 тисячам доларів.

