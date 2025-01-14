Десять країн Євросоюзу закликали повністю припинити купувати російський газ - Bloomberg

З початку агресії РФ проти України, країни Євросоюзу купили російського газу та нафти на суму понад 200 мільярдів євро.

Десять країн Європи закликали Європейський союз відмовитися від російського газу, який надходить через трубопроводи, а також від скрапленого газу РФ.

Про це пише видання Bloomberg.

"Група з 10 європейських держав підштовхує до більш жорстких санкцій проти Росії шляхом введення обмежень на (використання) природного газу та посилення цінових обмежень на нафту. Країни-союзниці, до числа яких входять Швеція, Ірландія, Польща та три країни Балтії, хотіли б заборонити імпорт трубопровідного та скрапленого природного газу до Євросоюзу, для обмеження надходжень, які Кремль використовує для фінансування війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Санкції Євросоюзу наразі не поширюються на імпорт газу, оскільки кілька країн ЄС все ще використовують російське пальне для власних потреб. Однак повна заборона постачання російського газу потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу.

"В якості кінцевої мети, необхідно заборонити імпорт російського газу та LNG у можливо ближчий час… Альтернативою для повної заборони може бути поступове скорочення використання російського газу та LNG, як вже було визначено в дорожній карті програми RePowerEU", - йдеться у документі.

До підписання документа приєдналися Данія, Фінляндія, Чеська Республіка й Румунія.

Країни, які підписали документ, закликають до поширення майбутнього пакету санкцій ЄС на російський флот танкерів, що використовуються для перевезення скрапленого газу. Зокрема до заборони на їх обслуговування у портах ЄС.

У документі вказується, що з початку агресії РФ проти України, країни Євросоюзу купили російського газу та нафти на суму понад 200 мільярдів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фіцо заявив про домовленості з Путіним про газ для Словаччини.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі прокоментували припинення газового транзиту через Україну.

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