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Десять людей загинули під час пожежі у COVID-лікарні в Північній Македонії: відео

Десять людей загинули під час пожежі у COVID-лікарні в Північній Македонії: відео

Associated Press

Кількість жертв може зрости, попереджають в уряді.

У Північній Македонії в середу, 8 вересня, внаслідок пожежі в лікарні для хворих на COVID-19 в місті Тетово загинули щонайменше десятеро людей.

Про це повідомляє ВВС.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що полум'я охопило всю будівлю. Біля головної дороги міста здійнялася густа хмара чорного диму.

Зазначається, що рятувальники загасили пожежу менш ніж за годину після спалаху. Водночас міністр охорони здоров'я Північної Македонії Венко Пилипче попередив, що число жертв може зрости.

"Це дуже сумний день", - написав він у Twitter, додавши, що кілька пацієнтів "терміново доставлені" до лікарні в Скоп'є.

Подробиці інциденту поки невідомі. Вказується, що приміщення медустанови побудували лише в минулому році для догляду за людьми з важким перебігом коронавірусу. 

Тим часом у мексиканському штаті Ідальґо щонайменше 17 людей померли в лікарні в Тулі через брак кисню. Система подачі кисню перестала функціонувати через відключення електропостачання, викликане повінню. 

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