Десять людей загинули під час пожежі у COVID-лікарні в Північній Македонії: відео

Десять людей загинули під час пожежі у COVID-лікарні в Північній Македонії: відео

Кількість жертв може зрости, попереджають в уряді.

У Північній Македонії в середу, 8 вересня, внаслідок пожежі в лікарні для хворих на COVID-19 в місті Тетово загинули щонайменше десятеро людей.

Про це повідомляє ВВС.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що полум'я охопило всю будівлю. Біля головної дороги міста здійнялася густа хмара чорного диму.

Зазначається, що рятувальники загасили пожежу менш ніж за годину після спалаху. Водночас міністр охорони здоров'я Північної Македонії Венко Пилипче попередив, що число жертв може зрости.

"Це дуже сумний день", - написав він у Twitter, додавши, що кілька пацієнтів "терміново доставлені" до лікарні в Скоп'є.

Подробиці інциденту поки невідомі. Вказується, що приміщення медустанови побудували лише в минулому році для догляду за людьми з важким перебігом коронавірусу.

Horrendous fire in Tetovo, N. Macedonia. Many casualties reported. No verified casualties and injured numbers. #fire #tetovo pic.twitter.com/yvuN4NfqZV — Besian Rustemi (@Besirustemi) September 8, 2021

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia



There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB — Abdylvehab (@abdylvehab) September 8, 2021

Тим часом у мексиканському штаті Ідальґо щонайменше 17 людей померли в лікарні в Тулі через брак кисню. Система подачі кисню перестала функціонувати через відключення електропостачання, викликане повінню.

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