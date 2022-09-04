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Десять російських туристів полізли на вулкан: шестеро загинуло, в одного — зламана нога

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Десять російських туристів полізли на вулкан: шестеро загинуло, в одного — зламана нога

Фото: Вікіпедія

Спроба підкорити вулкан Ключевська сопка закінчилася трагедією для групи туристів, що прибули із семи регіонів Росії.

Під час сходження на найвищий активний вулкан у Євразії загинуло 6 із 10 російських туристів. У супроводі двох гідів туристичної компанії з Новосибірська вони намагалися підкорити Ключевську сопку на Камчатці.

Про це повідомило проти ночі 4 вересня російське агентство “Интерфакс" з посиланням на представника крайового управління МНС РФ.

"Шестеро людей загинули, четверо людей притомні, але в одного з них зламана нога. До місця події висунулися дві групи рятувальників, у розпорядженні яких чотири одиниці техніки", - сказали в рятувальній службі.

Група туристів прибула на Камчатку із семи регіонів Росії і 30 серпня розпочала сходження на вулкан Ключевська сопка. У суботу, 3 вересня, при падінні з висоти близько 4 тисячі 150 метрів п’ятеро людей одразу загинули. Ще один помер згодом, не дочекавшись допомоги від рятувальників.

Ключевська сопка є найвищим активним вулканом Євразії, його висота – 4,8 тисячі метрів.

Нагадаємо, в автомобіль туристів з Росії, які приїхали відпочити на український півострів Крим, прилетів снаряд.

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