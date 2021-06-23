Десята країна у світі перетнула позначку в 100 тисяч смертей від коронавірусу

Десята країна у світі перетнула позначку в 100 тисяч смертей від коронавірусу

Країна займає третє місце в світі за рівнем смертності, і "в наступні тижні ситуація погіршиться".

У Колумбії в середу, 23 червня, кількість пов'язаних із COVID-19 смертей перетнула позначку в 100 тисяч випадків.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що останні сім днів країна із 50,3 млн населення займає третє місце в світі за рівнем смертності від коронавірусу.

Президент Колумбії Іван Дуке Маркес у середу звинуватив у сумній статистиці антиурядові протести, що почалися в кінці квітня. Він заявив, що якби колумбійці не проводили масові зібрання протягом останніх семи тижнів, "можна було б уникнути понад 10 тисяч смертей".

Однак епідеміологи зауважують, що говорити про вплив протестів на нинішній сплеск смертності від COVID-19 ще занадто рано.

"Протести помітно зіграли свою роль в поширенні коронавірусу, - сказав Дієго Росселлі, професор епідеміології Університету Ксаверія в Боготі. - Але зараз озвучувати будь-які цифри про те, скільки смертей вони викликали, - це просто припущення".

Понад 25 тисяч людей померли від ускладнень коронавірусу в Колумбії від 1 травня. За словами Росселлі, різкому збільшенню рівня смертності могли сприяти більш заразні варіанти вірусу.

Втома від протиепідемічних заходів, зокрема використання масок і збереження дистанції, а також послаблення обмежень на збори, також вплинули на поширення інфекції в Колумбії та інших країнах Південної Америки.

"У регіоні проживає всього 5% населення світу, але на нього припадає майже чверть всіх випадків смерті від COVID-19", - йдеться у матеріалі.

Тим часом уряд Колумбії скасовує низку обмежень, зокрема дозволяє нічним клубам, барам і кінотеатрам відкритися вперше за понад рік.

Рівень безробіття в Колумбії подвоївся в минулому році, оскільки уряд запровадив кілька обмежень, щоб уповільнити поширення інфекції, і ВВП країни скоротився на 7%.

А ось вакцинація прискорилася у червні, хоча лише 10% населення країни вважаються повністю щепленими.

Паола Кабра з лікарні Samaritan в Боготі вважає найкращим виходом із ситуації повернення локдауну.

"Але в такій країні, як Колумбія, ви не можете цього зробити, - зауважила Кабра. - Більшість людей тут працює самостійно, щоб заробити на життя, і не може дозволити собі залишатися вдома, нічого не роблячи".

"Я б хотіла помилятися, - додала вона. - Але схоже, що в наступні тижні ситуація погіршиться".

Нагадаємо, що у Бразилії спалахнули антиурядові протести, коли кількість жертв коронавірусу перевищила 500 тисяч.

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