Десята країна у світі перетнула позначку в 100 тисяч смертей від коронавірусу

Країна займає третє місце в світі за рівнем смертності, і "в наступні тижні ситуація погіршиться".
У Колумбії в середу, 23 червня, кількість пов'язаних із COVID-19 смертей перетнула позначку в 100 тисяч випадків.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що останні сім днів країна із 50,3 млн населення займає третє місце в світі за рівнем смертності від коронавірусу.
Президент Колумбії Іван Дуке Маркес у середу звинуватив у сумній статистиці антиурядові протести, що почалися в кінці квітня. Він заявив, що якби колумбійці не проводили масові зібрання протягом останніх семи тижнів, "можна було б уникнути понад 10 тисяч смертей".
Однак епідеміологи зауважують, що говорити про вплив протестів на нинішній сплеск смертності від COVID-19 ще занадто рано.
"Протести помітно зіграли свою роль в поширенні коронавірусу, - сказав Дієго Росселлі, професор епідеміології Університету Ксаверія в Боготі. - Але зараз озвучувати будь-які цифри про те, скільки смертей вони викликали, - це просто припущення".
Понад 25 тисяч людей померли від ускладнень коронавірусу в Колумбії від 1 травня. За словами Росселлі, різкому збільшенню рівня смертності могли сприяти більш заразні варіанти вірусу.
Втома від протиепідемічних заходів, зокрема використання масок і збереження дистанції, а також послаблення обмежень на збори, також вплинули на поширення інфекції в Колумбії та інших країнах Південної Америки.
"У регіоні проживає всього 5% населення світу, але на нього припадає майже чверть всіх випадків смерті від COVID-19", - йдеться у матеріалі.
Тим часом уряд Колумбії скасовує низку обмежень, зокрема дозволяє нічним клубам, барам і кінотеатрам відкритися вперше за понад рік.
Рівень безробіття в Колумбії подвоївся в минулому році, оскільки уряд запровадив кілька обмежень, щоб уповільнити поширення інфекції, і ВВП країни скоротився на 7%.
А ось вакцинація прискорилася у червні, хоча лише 10% населення країни вважаються повністю щепленими.
Паола Кабра з лікарні Samaritan в Боготі вважає найкращим виходом із ситуації повернення локдауну.
"Але в такій країні, як Колумбія, ви не можете цього зробити, - зауважила Кабра. - Більшість людей тут працює самостійно, щоб заробити на життя, і не може дозволити собі залишатися вдома, нічого не роблячи".
"Я б хотіла помилятися, - додала вона. - Але схоже, що в наступні тижні ситуація погіршиться".
Нагадаємо, що у Бразилії спалахнули антиурядові протести, коли кількість жертв коронавірусу перевищила 500 тисяч.