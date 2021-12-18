Десята вакцина: ВООЗ схвалила індійську CovavaxTM для надзвичайного використання

Залишається відкритим питання, наскільки вакцина може допомогти у боротьбі з новим штамом "Омікрон"

Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила надзвичайне використання вакцини проти коронавірусу CovavaxTM, виготовленої індійським інститутом сироватки за ліцензією американської компанії Novavax.

Про це повідомляє Associated Press.

Вакцина буде схвалена низкою країн, які пускають лише щеплених проти коронавірусу мандрівників.

Вакцину легко зберігати. Для проходження повного етапу вакцинації потрібно зробити дві дози вакцини.

Залишається відкритим питання, наскільки вакцина може допомогти у боротьбі з новим штамом "Омікрон".

Ця вакцина допоможе збільшити рівень вакцинації у країнах з низьким рівнем доходу – вона буде застосовуватись, у тому числі в рамках програми ВООЗ – COVAX.

CovavaxTM стала дев'ятою вакциною проти COVID-19, схваленої ВООЗ.

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