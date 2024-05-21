Десятеро українських військових пройшли навчання з обслуговування F-16: у Міноборони Нідерландів повідомили деталі

Десятеро українських військових пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомило 21 травня нідерландське Міністерство оборони.

Зазначається, що українці навчилися обслуговувати всі важливі для пілотів частини винищувача: шолом, кисневі системи і парашути на борту.

Також українські військові тренувалися складати і перевіряти комплект виживання, який дає змогу пілоту винищувача протриматися кілька днів після аварійної посадки. До нього входять їжа і ліки.

У Міноборони нагадали, що Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 F-16.

Нагадаємо, в Повітряних Силах відповіли, коли перші F-16 з'являться в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що українські пілоти на F-16 будуть одними з найкращих у світі, але Росія намагатиметься їх збити.

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