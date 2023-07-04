Десятиліття голоду і ядерної зими: вчені змоделювали сценарій ядерної війни між РФ та США

Дослідники з некомерційної організації Future of Life Institute змоделювали передбачуваний ядерний конфлікт між США та Росією.

Про це передає Time.

Як показує відео, не має великого значення, хто починає війну: коли одна сторона запускає ядерні ракети, інша сторона виявляє їх і дає відповідь ще до удару. Балістичні ракети з американських підводних човнів на захід від Норвегії починають вражати Росію приблизно через 10 хвилин, а російські з півночі Канади починають вражати США через кілька хвилин.

Велика Британія та Франція мають ядерний потенціал і зобов’язані відповідно до статті 5 НАТО захищати США, тому Росія також вдарить і по них.

Моделювання траєкторій ракет у випадку американсько-російської ядерної війни

Вчені припускають, що перші удари будуть завдані по електромережах, командних центрах та пускових ядерних установках. Міжконтинентальним балістичним ракетам наземного базування потрібно близько півгодини для польоту від запуску до цілі. Великі міста цих країн стануть цілями, тому що в них розташовані військові об’єкти.

Моделювання ядерного удару по Москві / Фото: скриншот з відео

Наслідки

За словами вчених, у разі ядерної війни спочатку електромагнітний імпульс у десятки тисяч вольт на метр знищить електромережі, а розпечена вогненна куля випарує все живе поблизу вибуху. Потім слідує радіоактивна грибоподібна хмара і руйнівна ударна хвиля, що не залишає нічого на своєму шляху.

Далі чорний дим підніметься вище за хмари, та приховають Сонце на десятиліття. Настане "ядерна зима", яку навряд чи переживе навіть половина нашої планети. Середня температура в містах впаде на 40 градусів, а в сільській місцевості – на 20. Понад п'ять мільярдів людей можуть померти від голоду.

"Очевидно, ми не знаємо, скільки людей переживе ядерну війну. Але якщо це навіть віддалено настільки погано, як прогнозує це дослідження, у ядерній війні немає переможців, а лише переможені", – зазначають у виданні.

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