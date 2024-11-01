Десятки дронів атакували Росію: де гриміли вибухи і є влучання (відео)

Після вибуху на території нафтобази у Ставропольському краї спалахнула пожежа.

Росію атакували близько 80 невідомих безпілотників у ніч проти 1 листопада. Зокрема, один з них впав на території нафтобази.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Уночі неспокійно було у Курській та Брянській областях Росії. Повідомляється, що там збивали дрони.

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Один із дронів під дією засобів радіоелектронної боротьби врізався у багатоповерхівку у Брянську. За даними губернатора, постраждала одна особа. Було пошкоджено квартиру на верхньому поверсі, вікна, балкон та фасад будинку. Мешканців евакуювали.

Водночас у Ставропольському краї безпілотник впав і вибухнув на території нафтобази у Світлограді. Судячи з відео, після вибуху почалася пожежа. До слова, раніше там провели розвідку партизани руху "АТЕШ". Як повідомив місцевий губернатор, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.

Міноборони РФ відзвітувало, що над регіонами за ніч було начебто збито 83 дрони. Їх знищили над Курською, Брянською, Воронезькою, Орловською та Бєлгородською областями, а також над окупованим Кримом.

Росію атакували десятки дронів: польоти і вибухи зняли на відео

До слова, росіяни в ніч проти 1 листопада атакували Україну трьома ракетами, 48 дронами "Шахед" та БпЛА невстановленого типу.

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