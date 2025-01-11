Десятки поранених: у Франції два трамваї зіткнулися "лоб у лоб"

11 січня, на вокзалі Страсбурга сталося зіткнення двох швидкісних трамваїв. Унаслідок чого постраждало більше 20 осіб.

Про це повідомило BFMTV.

За інформацією ЗМІ, аварія сталася на зупинці "Gare Centrale", наразі влада спрямували на місце "численні ресурси" для допомоги постраждалим.

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Джерела в поліції, до яких має доступ телеканал BFMTV зазначили, що причиною масової аварії стала помилка при перемиканні шляхів.

Телеканал мав змогу поспілкуватись з одним із пасажирів трамваю, який, на щастя, не дістав травм.

"Під час удару пасажири впали один на одного", – сказав пасажир.

Він зауважив про випадок з жінкою, яка залишилася лежати на землі після аварії, тоді як інші люди встали.

Аварія викликала "значні перебої" на трамвайних лініях. Через що трамваї більше не мають доступу до центрального вокзалу.

Трагедія у Страсбурзі: два потяги зіткнулися лоб у лоб

Нагадаємо, у Франції машиніст швидкісного поїзда TGV, який перевозив понад 400 пасажирів на швидкості 300 кілометрів на годину, наклав на себе руки, вистрибнувши з кабіни.

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