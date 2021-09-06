Десятки потерпілих і затриманих: у Чорногорії протестували проти інтронізацію нового митрополита

Десятки потерпілих і затриманих: у Чорногорії протестували проти інтронізацію нового митрополита

Потерпіли у сутичках і правоохоронці.

Десятки постраждалих і півтора десятка затриманих - це наслідки протесту в Чорногорії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 вересня.

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В країні напередодні тисячі людей перекрили шляхи, які ведуть до міста Цетинє. Так вони намагалися зупинити проведення Сербською православною церквою інтронізацію нового митрополита.

Чорногорія проголосила незалежність від Сербії ще 2006 року, але церква Чорногорії автономії так і не отримала. У неділю, 5 вересея, Сербський патріарх у монастирі в Цетинє мав урочисто призначити свого митрополита в Чорногорії. Церемонію таки провели, але через масові протести на інтронізацію сербські церковники мусили прилетіти на гелікоптері та йти до храму під прикриттям спецпризначенців.

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Поліція намагалася розігнати протестувальників сльозогінним газом. У подальших сутичках постраждало 20 правоохоронців і 30 демонстрантів.

Як повідомлялося, у минулому році Сербська церква, незважаючи на пандемію і карантинні обмеження влаштовувала у Чорногорії багатотисячні мітинги через закон, який передбачає націоналізацію храмів, зведених до 1918 року. Від коронавірусу помер попередній очільник СПЦ у Чорногорії митрополит Амфілохій. У нього на похороні заразився COVID-19 сербський патріарх Іриней, який також невдовзі помер. Замість нього патріархом обрали митрополита Порфирія.

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