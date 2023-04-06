Десятки ракет із Лівану атакували міста на півночі Ізраїлю: є постраждалі (відео)

У четвер, 6 квітня, коли в Ізраїлі святкують Песах, з території Лівану було випущено десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не справилися з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і покалічили людей.

Як повідомляє видання The Times of Israel, у містах Бетцет і Шломі в Західній Галілеї, неподалік від кордону з Ліваном, прозвучали сирени повітряної тривоги.



Армія оборони Ізраїлю заявила, що одна ракета була ідентифікована та перехоплена "Залізним куполом".

Незабаром сирени продовжили звучати в інших містах по всьому регіону.

На кадрах, які поширюються в Інтернеті, видно сліди диму від ракет-перехоплювачів "Залізний купол". Служба порятунку Маген-Девід-Адом повідомила, що один чоловік отримав легке поранення осколками, а жінка отримала травми, коли утікала до бомбосховища.

Одна з ракет, запущена з південного Лівану, завдала шкоди дорозі та будівлі в північному місті Шломі. Повідомлень про постраждалих у місті немає.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був проінформований про інциденти, що сталися в перший день свята Песах, і проведе їх оцінку з військовими та керівниками служби безпеки. Увечері він скликає Раду безпеки.

Також читайте Наймасовіші протести в історії Ізраїлю: чому євреї пішли проти влади і чого очікувати далі

Ізраїльська армія у відповідь випустила кілька снарядів по позиціях поблизу сіл Колайле та Мааліє на лівано-ізраїльському кордоні. Про жертви не повідомляється.

Ракетний обстріл стався на тлі високої напруженості після ракетних обстрілів із Сектора Газа, зіткнень у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі, а також ймовірного іранського безпілотника, запущеного з Сирії на початку цього тижня.

У виданні припускають, що ракетний обстріл з Лівану був здійснений палестинськими групами бойовиків за підтримки терористичної групи Хезболла, яка контролює південний Ліван.

Моніторингова група "Арабська розвідка" у Twitter повідомила, що з території Лівану було випущено за 10 хвилин близько ста ракет, опублікувавши карту з позначеннями місць завданих ударів.

| Une attaque massive à la roquette contre des villes israéliennes peuplées a lieu actuellement depuis le #Liban. Environ 100 roquettes ont été tirées en 10 minutes. pic.twitter.com/xpWVWv3EvD — Arab Intelligence - المخابرات العربية (@Arab_Intel) April 6, 2023

Нагадаємо, раніше Ізраїль затвердив експортні ліцензії на можливий продаж систем захисту від дронів, які можуть допомогти Україні протистояти іранським "шахідам".

Читайте також: