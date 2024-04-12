Десятки ракет ударили по Ізраїлю: що відбувається на Близькому Сході

Постраждалих внаслідок цього обстрілу не було.

Увечері п’ятниці, 12 квітня, на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги через десятки ракет, які були випущені з території Лівану.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За інформацією видання, у прикордонному регіоні на півдні Лівану було чути звуки вибухів засобів ізраїльської ППО, що перехоплювали ракети. Удари були націлені на північний Ізраїль та анексовані Голанські висоти.

Ліванське угруповання “Хезболла”, яке підтримує Іран, опублікувало заяву, в якій стверджує, що обстріляла “ворожі артилерійські позиції в Заурі десятками ракет “Катюша” на підтримку палестинців у Газі та у відповідь на атаки Ізраїлю на південь Лівану".

Як повідомляє видання The Times of Israel, постраждалих внаслідок цього обстрілу не було.

У цьому ізраїльському виданні також повідомили, що через ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході американський авіаносець Dwight Eisenhower пройшов на північ через Червоне море до Ізраїлю.

“Військовий корабель може перехоплювати ракети та безпілотники, випущені Іраном”, - йдеться у повідомленні.

Раніше Іран звернувся до Сполучених Штатів з проханням "не заважати та відійти в бік", оскільки країна збирається завдати удару у відповідь Ізраїлю за атаку на іранське консульство в Сирії.

Нагадаємо, американські чиновники повідомили, що Іран готує велику атаку на Ізраїль і вона може відбутися 12 квітня. Атака включатиме в себе понад 100 безпілотників і десятки ракет, націлених на військові об'єкти.

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