Десятки тисяч людей у Лондоні вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну (фото)

Десятки тисяч людей у Лондоні вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну (фото)

Марш на підтримку України організував мер Лондона Садік Хан.

У центрі Лондона на Трафальгарській площі десятки тисяч людей зібралися у суботу, щоб висловити солідарність з народом України, який вже понад місяць протистоїть російській агресії.

Про це пише The Guardian.

Фото: The Guardian

Мер Лондона Садік Хан, який організував марш, заявив, що Лондон стояв "плече до плеча з Україною в її найтемнішу годину".

На акції також були знаменитості, які пропонували свою підтримку. Серед них була акторка Гелен Міррен.

"Важливо, щоб ми надіслали повідомлення підтримки, щоб українці знали, що вони не самотні, і я пишаюся тим, що жителі Лондона стоять разом на підтримку України", - сказала вона.

Фото: The Guardian

Нагадаємо, легендарна норвезька актриса Лів Ульман підтримала Україну на церемонії вручення нагород.

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