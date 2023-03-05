Десятки тисяч людей в Ізраїлі вийшли на демонстрацію проти судової реформи

Мітинги відбулися в Тель-Авіві та ще кількох містах.

У суботу, 4 березня, десятки тисяч мешканців Ізраїлю вийшли на демонстрацію проти урядового плану щодо перегляду правової системи країни.

Про це повідомляє Associated Press.

Найбільший протест цього тижня відбувся Тель-Авів, столиці Ізраїлю. Демонстрації відбулися ще в кількох містах держави. Столичні протестувальники вийшли на вулиці з державними, палестинськими стягами, в також із прапорами веселки.

Люди вигукували: "Свободу!", а деякі учасники демонстрації тримали транспаранти з портретами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та жорстких політичних діячів у світовій історії з текстом "Від нації стартапу до нації зупинки".

Десятки тисяч людей протестували в Ізраїлі

Десятки тисяч людей протестували в Ізраїлі

Десятки тисяч людей протестували в Ізраїлі

Десятки тисяч людей протестували в Ізраїлі

Подібні протести в Ізраїлі відбуваються вже дев'ятий тиждень поспіль. Нагадаємо, Нетаньяху, а також його праві та релігійні союзники сподіваються ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо ухвалення рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Згідно з документом, законодавцям надається більше повноважень щодо призначення суддів.

Критики реформи переконані, що нововведення послабить суди, поставить під загрозу громадянські свободи та зашкодить економіці. На думку протестувальників, судова реформа загрожує демократичним цінностям Ізраїля. А от прихильники реформи впевнені, що суд потрібно позбавити від надмірного вторгнення в політику.

Раніше ми повідомляли, що сотні тисяч іспанців у Мадриді вийшли на акцію протесту. Вони мітингували проти управління регіональним урядом столичними службами охорони здоров’я.

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