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Десятки тисяч людей знову мітингували в Ізраїлі проти реформування судової системи

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Десятки тисяч людей знову мітингували в Ізраїлі проти реформування судової системи

Десятки тисяч ізраїльтян протестували проти судової реформи

Протестувальники вважають, що новий закон, який зменшує повноваження Верховного суду, загрожує демократичним цінностям Ізраїля.

У суботу ввечері, 18 лютого, на вулиці Ізраїля вийшли десятки тисяч протестувальників, які не погоджуються з нововведеннями в судовій системі країни. На подібні масштабні мітинги мешканці держави збираються щотижня від початку січня. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Активісти влаштували декілька перформансів. Зокрема, натовп мітингарів ніс велику копію декларацію незалежності Ізраїлю, а один із чоловіків одягнувся в костюм лицаря. Він прийшов на протест із державним прапором, як і багато інших громадян. 

Десятки тисяч ізраїльтян протестували проти судової реформи / © Associated Press
Десятки тисяч ізраїльтян протестували проти судової реформи / Фото: Associated Press

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, а також його праві та релігійні союзники сподіваються ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо ухвалення рішень проти законодавчої та виконавчої влади, надаючи законодавцям більше повноважень щодо призначення суддів.

Прихильники реформи впевнені, що суд потрібно позбавити від надмірного вторгнення в політику. Критики ж переконані, що нововведення послабить суди, поставить під загрозу громадянські свободи та зашкодить економіці. На думку протестувальників, такі судові реформи загрожуть демократичним цінностям Ізраїля.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Белграда мітингували сотні сербських націоналістів і проросійських активістів. Вони погрожували заворушеннями в разі ухвалення владою Сербії плану покращення відносин із Косово.

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Дата публікації
Перегляди
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