Десятки тисяч українців планують приїхати до Канади в найближчі місяці – CNV News

Від березня 2022 року канадський уряд видав 936 293 тимчасових екстрених віз для українців.

Агентства з розселення Канади готуються до кінця березня 2024 року прийняти десятки тисяч українців.

Про це повідомляє CNV News.

Від березня 2022 року канадський уряд видав 936 293 тимчасових екстрених віз для українців, які хочуть працювати або навчатися в Канаді на час повномасштабної війни.

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Станом на 28 листопада, до Канади переїхало загалом 210 178 осіб. Ще приблизно 90 000 власників екстрених віз планують приїхати незабаром, свідчать опитування, проведені Міністерством імміграції біженців та громадянства Канади.

Ініціатива Operation Ukraine Safe Haven з'явилася, щоб централізувати взаємодію між місцевими урядами та агенціями по поселеннях, які надають допомогу українцям у Канаді.

Директор Operation Ukraine Safe Haven Сарош Різві повідомив, що у найближчий період очікується значне збільшення кількості новоприбулих українців у порівнянні з попередніми місяцями.

"У нас немає того рівня суспільного інтересу, який був два роки тому", — сказав Різві. Водночас він додав, що зараз уже держсектор більше підготовлений до приросту мігрантів.

Очікується, що новоприбулі розселяться в невеликих містечках, де легше знайти житло.

Ще одна організація – Pathfinders for Ukraine – допомагає українцям визначитися, чи буде приїзд до Канади правильним рішенням.

"Оскільки підтримка в деяких європейських країнах зникає, в українців, які не хочуть повертатися на війну, може зараз виникнути спокуса приїхати до Канади, навіть якщо це не зовсім підходить. Для багатьох людей Канада є правильним вибором, але для багатьох – ні", сказав представник організації Рендалл Баран-Чонг.

Кому легше влаштуватися в Канаді

За його словами, є кілька факторів, які дають людям більше шансів на успіх у Канаді:

наскільки люди здатні пристосовуватися,

чи є у них сім’я або знаймомі в Канаді,

чи говорять вони англійською чи французькою, чи хочуть працювати,

чи є у них хоч якісь гроші, що допоможуть сплатити значну вартість оренди житла, поки вони не влаштуються на роботу.

Початковим крайнім терміном для вільного в'їзду в Канаду з України був березень 2023 року. Але міністр імміграції Шон Фрейзер продовжив його ще на рік. Сплеск прибуття спостерігався безпосередньо перед початковим дедлайном, що свідчить про можливий ажіотаж перед поточним дедлайном.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України і колишній нардеп Сергій Лещенко закликав Європу зупинити допомогу українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

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