Десятки загиблих: Байден побував в штаті Луїзіана, який сильно постраждав після урагану "Іда"

Президент закликав американців протистояти зміні клімату.
Американський президент Джо Байден побував в Луїзіані і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда".
Про це інформує Associated Press.
Під час візиту глава Білого дому зустрівся з місцевими чиновниками, зокрема з губернатором штату Луїзіана Джоном Едвардсом і запропонував допомогу з боку федерального уряду. Також він оглянув околиці Лапласа, яке постраждало від стихії.
Він також запланував відвідати сильно постраждали від повені міста Лафіт, Гранд-Айл, Порт-Фуршон і прихід Лафурш. Президент закликав американців протистояти зміні клімату і допомогти країні впоратися з жорстокими штормами, повенями і лісовими пожежами.
Нагадаємо, що раніше "Іда" атакувала на Мериленд, Пенсільванію, Нью-Йорк і Нью-Джерсі.
Рясні опади призвели до повеней, які затопили метро, машини і нижні поверхи будинків. В результаті повеней від залишків "Іди" загинуло щонайменше 49 осіб.
Нагадаємо:
- Ураган "Іда" приніс в США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізовано. Мер заборонив виїжджати на дорогу всім машинам, крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста — оголошено надзвичайний стан через повінь.
- У Нью-Джерсі не ходять потяги, тому що шляхи розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців надійним засобом пересування, навіть коли вода вже заливає через дверцята. Про те, що "Іда" рухається на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити.