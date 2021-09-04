Десятки загиблих: Байден побував в штаті Луїзіана, який сильно постраждав після урагану "Іда"

Десятки загиблих: Байден побував в штаті Луїзіана, який сильно постраждав після урагану "Іда"

Президент закликав американців протистояти зміні клімату.

Американський президент Джо Байден побував в Луїзіані і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда".

Про це інформує Associated Press.

Під час візиту глава Білого дому зустрівся з місцевими чиновниками, зокрема з губернатором штату Луїзіана Джоном Едвардсом і запропонував допомогу з боку федерального уряду. Також він оглянув околиці Лапласа, яке постраждало від стихії.

Він також запланував відвідати сильно постраждали від повені міста Лафіт, Гранд-Айл, Порт-Фуршон і прихід Лафурш. Президент закликав американців протистояти зміні клімату і допомогти країні впоратися з жорстокими штормами, повенями і лісовими пожежами.

Последствия урагана "Ида" в США (7 фото)

Нагадаємо, що раніше "Іда" атакувала на Мериленд, Пенсільванію, Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

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Рясні опади призвели до повеней, які затопили метро, машини і нижні поверхи будинків. В результаті повеней від залишків "Іди" загинуло щонайменше 49 осіб.

Нагадаємо:

Ураган "Іда" приніс в США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізовано. Мер заборонив виїжджати на дорогу всім машинам, крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста — оголошено надзвичайний стан через повінь.

приніс в США небувалі зливи і повені. Мер крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де Тут вперше в історії міста — У Нью-Джерсі не ходять потяги, тому що шляхи розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців надійним засобом пересування, навіть коли вода вже заливає через дверцята. Про те, що "Іда" рухається на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити.

58 людей загинули у США через буревій "Іда", який прокотився північним сходом країни

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