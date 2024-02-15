Дев'ятикласниця з Дагестану звинуватила працівника школи у домаганнях: вони виявилися родичами

Дев'ятикласниця з Дагестану звинуватила співробітника школи у домаганнях. Утім, сам чоловік все заперечує.

Про це пише "Baza".

За словами дівчинки, він замкнув її в кабінеті і чіплявся. Ситуація ускладнюється тим, що школярка та дорослий – далекі родичі.

Все сталося у селі Калінінавул Казбеківського району. За словами дев'ятикласниці, колишній директор школи, а нині заступник директора з безпеки запросив її до кабінету під приводом звірки даних її брата. Коли учениця зайшла, чоловік зачинив двері на ключ, викурив цигарку і почав чіплятися до дівчинки.

Школярка заявила, що "засватана", на що колишній директор відповів, що він також одружений. Зрештою, дівчинці вдалося вирватися і звернутися за допомогою до вчителя фізкультури. Як кажуть близькі дівчатка, чоловік намагався зам'яти скандал, але в нього не вийшло.

Сам співробітник відкидає усі звинувачення. За його словами, школярка сама зайшла до нього до кабінету, а всередині нічого кримінального не було: він розмовляв із нею про навчання, а дівчинка скаржилася на матеріальні проблеми у сім'ї.

За даними "Бази", родичі дев'ятикласниці, які одночасно є далекими родичами самого чоловіка, написали заяву до поліції.

Раніше ми писали, що на Київщині зловмисник розбещував 11-річну племінницю співмешканки.

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