9-річна дівчинка скоїла самогубство після цькування у школі через зайву вагу: подробиці трагедії

Самогубство / © Pixabay

У французькому містечку Саррегемін (департамент Мозель, північний схід країни) дев’ятирічна дівчинка на ім’я Сара скоїла самогубство у власній кімнаті. За попередніми даними, причиною такого кроку став систематичний булінг у школі через її зайву вагу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Слідство підтвердило, що смерть дитини настала внаслідок її свідомого рішення. Відомо, що дівчинка залишила прощальний лист своїм батькам.

Мати Сари розповіла, що донька постійно зазнавала знущань. Однокласники ображали та висміювали її зовнішність, називаючи, зокрема, «гладкою». За її словами, Сара раніше вже згадувала про намір покінчити з життям.

Близька подруга Сари повідомила, що з дівчинки систематично знущалася група з семи учнів, які називали її «потворною» та «дурепою».

«Вона щодня говорила мені, що більше не витримує, що їй набридло. Я казала їй, що це закінчиться, але нічого не змінювалося», — розповіла подруга.

Інший учень школи підтвердив, що цькування відбувалося навіть дорогою додому.

«У класі вона була веселою, сміялася, але іноді діти її ображали. Це негарно. Школа — це місце для навчання, а не для цькування», — зазначив хлопчик.

Прокуратура повідомила про відкриття слідства щодо обставин смерті. Правоохоронні органи підтвердили факт прощального листа, але його деталі не розкривають.

У понеділок колишній прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь висловив співчуття родині.

«Цькування — це лихо, повільний отруйний процес, який руйнує впевненість у собі і може призвести до найгіршого», — написав ексміністр освіти, який торік заснував організацію для боротьби з булінгом.

Регіональні освітні органи заявили, що «шоковані цією трагічною подією». З’ясувалося, що школа була раніше поінформована про факти цькування.

Мер Саррегеміна Марк Цінграф висловив «глибокий сум» і співчуття, зазначивши, що «вся освітня спільнота глибоко засмучена» трагедією. Біля школи на спомин про дівчинку з’явилися білі троянди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у світі 2025 року кількість самогубств і таких спроб серед неповнолітніх зросла на 17%. Найвразливіша вікова категорія — підлітки віком 14–16 років.