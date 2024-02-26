Деякі країни НАТО та ЄС готові ввести свої війська до України – неочікувана заява словацького прем'єра

Водночас Фіцо наголосив, що Словаччина, яка є членом НАТО та ЄС, не надсилатиме військових в Україну.

Декілька країн-членів НАТО і ЄС обговорюють можливість відправки своїх військових до України на основі двосторонніх угод.

Про це заявив відомий своїми проросійськими поглядами прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю європейських лідерів у Парижі, передає The Telegraph.

"Я обмежусь тим, що скажу, що ці тези (під час підготовки до паризької зустрічі) означають, що ряд країн-членів НАТО та ЄС вважають, що вони надішлють свої війська в Україну на двосторонній основі. Я не можу сказати, з якою метою і що вони там повинні робити", – сказав Фіцо.

Він наголосив, що Словаччина, яка є членом НАТО та ЄС, не надсилатиме військових в Україну.

Нагадаємо, після перемоги на виборах Фіцо заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні, тому Словаччина більше не постачатиме Києву зброю та боєприпаси.

Недавно Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну Росії проти України - це віддати росіянам частину українських територій.

У другу річницю повномасштабного вторгнення Фіцо цинічно повторив кремлівські наративи про “українських неонацистів”, які “почали війну” у 2014 році. Він також назвав членство України в НАТО підставою для початку Третьої світової війни.

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